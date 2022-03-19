Военнослужащие ДНР освободили 98 населенных пунктов
Военнослужащие ДНР освободили 98 населенных пунктов на территории республики. Об этом сообщает штабе территориальной обороны ДНР 19 марта.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», - говорится в официальном сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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