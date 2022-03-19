Военнослужащие ДНР освободили 98 населенных пунктов

«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», - говорится в официальном сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

