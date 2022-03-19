Минобороны: ВС РФ уничтожили 69 военных объектов Украины в ночь на 19 марта
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге рассказал о результатах работы ракетных комплектов «Кинжал» и «Бастион», а также результатах спецоперации на Украине 19 марта, в субботу.
Представитель военного ведомства заявил, что в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.
В населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области береговой ракетный комплекс «Бастион» поразил центры радио- и радиотехнической разведки украинской стороны.
Российская авиация 19 марта уничтожила 69 военных объектов Украины: 4 командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, 4 зенитных ракетных комплекса, в том числе С-300 и «Бук-М1», 1 радиолокационных станций наведения и целеуказания, 3 установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.
Ранее в пятницу Игорь Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными стоянки с украинскими боевыми самолётами.
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