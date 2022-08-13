Военнопленные ВСУ отказались от обмена, чтобы не возвращаться не передовую

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие при сдаче в плен, отказались возвращаться на родину в рамках обмена. Об этом заявил один из украинских военных, заявили в Минобороны России.

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«Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой», — сообщили в военном ведомстве.

Украинский матрос с прозвищем Малыш заявил, что не хочет применять оружие против братьев. Солдат Виталий Деревянкин в видеообращении призвал сослуживцев сложить оружие и высказался в целом о негативном отношении к украинской власти.

Ранее сообщалось, что военнослужащих Украины готовили к нападению на Донбасс и войне с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пленного военнослужащего 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадима Агафонова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФВСУ
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