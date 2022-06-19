СМИ: Офицер батальона украинских националистов «Айдар» сдался в плен

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар»», — отмечает источник.

Уточняется, что в ЛНР выясняют, насколько высокопоставленным является сдавшийся боевик, пишет Газета.ru.

Также источник агентства рассказал о том, что после боев за поселок Метелкино военные действия переместились в более западный пригород Северодонецка - Сиротино.

Ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что застрявшие на заводе «Азот» в Северодонецке боевики не представляют серьёзной военной опасности.

