СМИ: Офицер батальона украинских националистов «Айдар» сдался в плен
По данным Народной милиции Луганской народной республики, в ходе операции по взятию села Метелкино под Северодонецком в плен сдался один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» (24-й отдельный штурмовой батальон).Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции.
«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар»», — отмечает источник.
Уточняется, что в ЛНР выясняют, насколько высокопоставленным является сдавшийся боевик, пишет Газета.ru.
Также источник агентства рассказал о том, что после боев за поселок Метелкино военные действия переместились в более западный пригород Северодонецка - Сиротино.
Ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил, что застрявшие на заводе «Азот» в Северодонецке боевики не представляют серьёзной военной опасности.
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