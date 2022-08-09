Стало известно, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

По его словам, командный состав говорил о скором наступлении на Донбасс. Речь шла о том, чтобы не дать русским первыми напасть, а сделать внезапный контрудар, заявил пленный.

Как отметил Агафонов, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России».

Ранее Генеральная прокуратура России выяснила, что на Украине члены националистического полка «Азов» (*запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.

