Нидерланды купят несколько десятков танков Leopard для Украины

Нидерланды закупят несколько десятков танков для Украины, сообщает ANP.

Отмечается, что танки будут куплены у швейцарской компании. Источники агентства отмечают, что Амстердам отказался комментировать данную информацию.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, чтодля победы в российско-украинском конфликте Киеву необходимы истребители F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТанкиНидерланды

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