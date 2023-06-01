Нидерланды купят несколько десятков танков Leopard для Украины
1 июня 202320:22
Нидерланды закупят несколько десятков танков для Украины, сообщает ANP.
Отмечается, что танки будут куплены у швейцарской компании. Источники агентства отмечают, что Амстердам отказался комментировать данную информацию.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, чтодля победы в российско-украинском конфликте Киеву необходимы истребители F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru