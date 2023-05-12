В ДНР заявили об уничтожении танка Leopard под Соледаром

Российские военные в боях под Соледаром сожгли немецкий танк Leopard, переданный на вооружение ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

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По его данным, машина подорвалась на противотанковой мине в районе поселка Зализнянское. Безсонов сослался на неназванного военного.

Экс-замминистра уточнил, что БМП ВСУ пыталась оттащить танк или прикрыть экипаж, но российские бойцы успели сжечь обе машины. Атаки противника отбиты, добавил он.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танков «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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