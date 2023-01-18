В АП заявили о продолжении действия указа о частичной мобилизации
Действие указа президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации продолжается. Об этом сообщает псковское отделение партии «Яблоко» со ссылкой на ответ администрации президента.
Ранее депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук направил главе государства обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Парламентарий отметил, что отсутствие официального документа провоцирует беспокойство в семьях и трудовых коллективах и создает почву для «переживаний и слухов».
В ответе на обращение Гайдука, поступившем из Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций, отмечается, что 28 октября были завершены оповещение и призыв пребывающих в запасе россиян, при этом военкоматы продолжают комплектовать части за счет добровольцев и контрактников.
«Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается», — говорится в ответе президентской администрации, опубликованном в Telegram отделения партии.
В «Яблоке» отмечают, что аналогичные обращения в АП направляли депутаты из Москвы, Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Так, на одно из обращений в администрации ответили, что для указа о завершении частичной мобилизации отсутствуют «правовые основания».
Ранее в Кремле заявляли, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, и отдельного президентского указа о его прекращении не требуется.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не намерен делать каких-либо заявлений о начале новой волны частичной мобилизации, пишет РИА ФАН.
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