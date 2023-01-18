В АП заявили о продолжении действия указа о частичной мобилизации

Ранее депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук направил главе государства обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Парламентарий отметил, что отсутствие официального документа провоцирует беспокойство в семьях и трудовых коллективах и создает почву для «переживаний и слухов».

В ответе на обращение Гайдука, поступившем из Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций, отмечается, что 28 октября были завершены оповещение и призыв пребывающих в запасе россиян, при этом военкоматы продолжают комплектовать части за счет добровольцев и контрактников.

«Действие Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается», — говорится в ответе президентской администрации, опубликованном в Telegram отделения партии.

В «Яблоке» отмечают, что аналогичные обращения в АП направляли депутаты из Москвы, Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Так, на одно из обращений в администрации ответили, что для указа о завершении частичной мобилизации отсутствуют «правовые основания».

Ранее в Кремле заявляли, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, и отдельного президентского указа о его прекращении не требуется.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не намерен делать каких-либо заявлений о начале новой волны частичной мобилизации, пишет РИА ФАН.

