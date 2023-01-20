Песков ответил на сообщения о «продолжении» частичной мобилизации

Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено. Песков также пообещал уточнить, что означает фраза о том, что действие указа продолжается, но отметил, что, вероятно, «это юридическая особенность».

«Мы ориентируемся на сказанное президентом», - приводит RT слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента призвал не преувеличивать роль сообщений Telegram-каналов о мобилизации и напомнил, что первоисточником информации о мобилизации являются российские власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с НСН отмечал, что для успешного наступления на Украине России нужно поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат.

