Песков ответил на сообщения о «продолжении» частичной мобилизации
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова российского лидера Владимира Путина по вопросам завершения частичной мобилизации.
Он отметил, что нужное число людей в рамках частичной мобилизации уже обеспечено. Песков также пообещал уточнить, что означает фраза о том, что действие указа продолжается, но отметил, что, вероятно, «это юридическая особенность».
«Мы ориентируемся на сказанное президентом», - приводит RT слова Пескова.
Ранее пресс-секретарь президента призвал не преувеличивать роль сообщений Telegram-каналов о мобилизации и напомнил, что первоисточником информации о мобилизации являются российские власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с НСН отмечал, что для успешного наступления на Украине России нужно поставить в строй еще 300-400 тысяч солдат.
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