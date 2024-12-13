Военкор: Северокорейский спецназ выбил ВСУ из Плехово

Спецназ Северной Кореи участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram военный корреспондент Владимир Романов.

В Пентагоне не подтвердил слухи о военных КНДР в Курской области

По его словам, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом, выбив украинские подразделения. Противник потерял более 300 военнослужащих.

Ранее в Южной Корее заявили, что Москва предоставила КНДР ПВО в обмен на войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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