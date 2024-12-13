Военкор: Северокорейский спецназ выбил ВСУ из Плехово

По его словам, бойцы сил специальных операций КНДР за два часа установили контроль над населенным пунктом, выбив украинские подразделения. Противник потерял более 300 военнослужащих.

Ранее в Южной Корее заявили, что Москва предоставила КНДР ПВО в обмен на войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

