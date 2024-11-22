СМИ: В Южной Корее заявили, что Москва предоставила КНДР ПВО в обмен на войска

По словам южнокорейского чиновника, также Москва предоставила Пхеньяну военные технологии для поддержки спутниковой программы КНДР.

«Есть информация, что Северной Корее было предоставлено соответствующее оборудование и зенитные ракеты для укрепления слабой системы противовоздушной обороны Пхеньяна», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин не стал опровергать отправку военных КНДР в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

