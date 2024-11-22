СМИ: В Южной Корее заявили, что Москва предоставила КНДР ПВО в обмен на войска
Россия якобы предоставила КНДР зенитные ракеты и средства ПВО в обмен на северокорейские войска для поддержки российской армии в боевых действиях в Украине. Об этом со ссылкой на советника по национальной безопасности Южной Кореи Шина Вон Сика пишет Reuters.
По словам южнокорейского чиновника, также Москва предоставила Пхеньяну военные технологии для поддержки спутниковой программы КНДР.
«Есть информация, что Северной Корее было предоставлено соответствующее оборудование и зенитные ракеты для укрепления слабой системы противовоздушной обороны Пхеньяна», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин не стал опровергать отправку военных КНДР в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru