Журналист рассказал, что российские военные нанесли противнику поражение в ходе боев, когда наемники, действовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорывались из Артемовска. Военкор уточнил, что иностранных бойцов помогла ликвидировать российская артиллерия.

Ранее бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер рассказал, что украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Об этом пишет Newsweek.





