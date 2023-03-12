Военкор Руденко рассказал о ликвидации отряда иностранных наемников под Артемовском
Подразделение иностранных наемников ликвидировано под Артемовском. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале 12 марта 2023 года, в воскресенье.
Журналист рассказал, что российские военные нанесли противнику поражение в ходе боев, когда наемники, действовавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорывались из Артемовска. Военкор уточнил, что иностранных бойцов помогла ликвидировать российская артиллерия.
Ранее бывший морской пехотинец Соединенных Штатов Трой Оффенбекер рассказал, что украинский солдат на передовой в Артемовске выживает в среднем в течение четырех часов. Об этом пишет Newsweek.
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