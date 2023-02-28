После года службы в ВСУ американский наёмник перешел на сторону РФ
Спустя год службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь» американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону России, сообщает RT.
По словам Макинтайра, он является антифашистом, о чем говорил и своим бывшим сослуживцам. Боец рассказал, как его начали расспрашивать другие военные о его коммунистических взглядах. Он сказал, что приехал на фронт, чтобы сражаться с российскими империалистами и нацистами, но его сослуживцы поправили его, подчеркнув, что русские не нацисты, а украинские военные - нацисты. Он также отметил в разговоре с журналистами, что в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наёмники из Хорватии или Чехии.
Наёмник также рассказал, что собрал много полезной информации за время службы в ВСУ и предоставил различные бумаги, файлы, разведданные и карты российским военным.
«У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты», — сказал Макинтайр.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово.
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