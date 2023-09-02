Военкор Руденко: Два «Искандера» ударили по штабу ВСУ в ДНР

Российские военные ударили по штабу ВСУ в районе подконтрольного Киеву города Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

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«ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Военкор опубликовал кадры обстрела. На видео, снятом с разведывательного дрона, заметны два поочередных мощных взрыва в здании. Остатки объекта обрушились. Данных о жертвах удара не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскандерВСУДНРСпецоперация

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