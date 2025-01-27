Военкор Кулько заявил, что российские бойцы захватили бункер генералов НАТО
Российские бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений, сообщает в Telegram военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.
По его словам, это произошло на юге Часов Яра. На территории лесной базы отдыха «Часовоярец» до начала российской спецоперации были взведены укрепления.
В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы Североатлантического альянса и Вооруженных сил Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru