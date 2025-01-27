Военкор Кулько заявил, что российские бойцы захватили бункер генералов НАТО

По его словам, это произошло на юге Часов Яра. На территории лесной базы отдыха «Часовоярец» до начала российской спецоперации были взведены укрепления.

В одном из бункеров с 2023 года располагался штаб, в котором размещались генералы Североатлантического альянса и Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

