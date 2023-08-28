Военкор Коц заявил, что ВСУ бросают в бой элитные подразделения
Украинские войска из-за нехватки людей вынуждены задействовать элитные подразделения вместо штурмовой пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с Ura.ru.
По словам журналиста, наступление ВСУ уже выдыхается: так, на запорожском направлении противник использует 82 десантно-штурмовую бригаду — элитное соединение, которое должно было идти во втором эшелоне.
«Они должны были врываться в бреши в нашей обороне, которые войска первого эшелона должны были пробить. Но эти бреши так и не смогли пробить, поэтому десантников этих сейчас используют как штурмовую пехоту. То, что пустили в бой элиту, говорит о том, что людей у них не осталось», — подчеркнул Коц.
Военкор отметил, что на Украине «закончилась молодежь», в среднем пленным украинцам более 40 лет. Киев сможет быстро восполнить численность вооруженных сил, если договорится с Евросоюзом о депортации «всех беженцев мужского пола обратно на Украину».
Между тем издание Aftenposten сообщило, что бойцы ВСУ пессимистично оценивают контрнаступление. Военные называют противостояние на некоторых участках фронта «украинским Вьетнамом», и мало кто из них верит в победу, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru