Военкор Коц заявил, что ВСУ бросают в бой элитные подразделения

По словам журналиста, наступление ВСУ уже выдыхается: так, на запорожском направлении противник использует 82 десантно-штурмовую бригаду — элитное соединение, которое должно было идти во втором эшелоне.

«Они должны были врываться в бреши в нашей обороне, которые войска первого эшелона должны были пробить. Но эти бреши так и не смогли пробить, поэтому десантников этих сейчас используют как штурмовую пехоту. То, что пустили в бой элиту, говорит о том, что людей у них не осталось», — подчеркнул Коц.

Военкор отметил, что на Украине «закончилась молодежь», в среднем пленным украинцам более 40 лет. Киев сможет быстро восполнить численность вооруженных сил, если договорится с Евросоюзом о депортации «всех беженцев мужского пола обратно на Украину».

Между тем издание Aftenposten сообщило, что бойцы ВСУ пессимистично оценивают контрнаступление. Военные называют противостояние на некоторых участках фронта «украинским Вьетнамом», и мало кто из них верит в победу, отмечает телеканал «360».

