Военэксперт: РФ будет бить по местам складирования и производства ракет «Фламинго»

Уничтожение складов, мест производства и запуска и крылатых ракет «Фламинго» на Украине лишит противника средства атаки. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Андрей Колесник.

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«Для начала мы уничтожили склад боеприпасов "Фламинго" на территории Украины, но это только начало. То есть мы [устраняем] первопричину, [им] нечем будет летать», — отметил Колесник.

По его словам, все склады ракет попадут под пристальное внимание, они «уже в прицеле», и перенести куда-то места хранения не удастся.

Колесник подчеркнул, что ударам будут подвергаться как места старта ракет и боеприпасы в воздухе, так и места складирования и производства, «чтобы они даже на свет не появлялись».

«Тактика простая — уничтожать противника на его территории», - заключил эксперт.

Ранее Колесник назвал бесполезными сети, которые разместили на Северном мосту в Киеве для защиты от беспилотников. По его словам, такие средства неэффективны против российских реактивных дронов и ракет.

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ФОТО: ТАСС / Efrem Lukatsky / AP
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