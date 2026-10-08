Военэксперт: РФ будет бить по местам складирования и производства ракет «Фламинго»
Уничтожение складов, мест производства и запуска и крылатых ракет «Фламинго» на Украине лишит противника средства атаки. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт Андрей Колесник.
«Для начала мы уничтожили склад боеприпасов "Фламинго" на территории Украины, но это только начало. То есть мы [устраняем] первопричину, [им] нечем будет летать», — отметил Колесник.
По его словам, все склады ракет попадут под пристальное внимание, они «уже в прицеле», и перенести куда-то места хранения не удастся.
Колесник подчеркнул, что ударам будут подвергаться как места старта ракет и боеприпасы в воздухе, так и места складирования и производства, «чтобы они даже на свет не появлялись».
«Тактика простая — уничтожать противника на его территории», - заключил эксперт.
Ранее Колесник назвал бесполезными сети, которые разместили на Северном мосту в Киеве для защиты от беспилотников. По его словам, такие средства неэффективны против российских реактивных дронов и ракет.
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