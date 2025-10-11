Трамп сообщил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином

По словам Трампа, он не отменил встречу.

«Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее провести», - указал глава Белого дома.

Ранее Китай объявил о введении экспортного контроля в отношении ряда категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов. На фоне этих мер Трамп усомнился в целесообразности встречи с Си Цзиньпином, для которой «теперь, кажется, нет повода».

