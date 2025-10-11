В Румынии опровергли сообщения об импорте страной энергоносителей из России

Министр энергетики Румынии Богдан Иван опроверг данные о том, что страна нарастила импорт энергоносителей из России вопреки санкциям. Об этом чиновник написал в соцсетях.

Иван обратил внимание, что агентство Reuters опубликовало статью с ошибочной информацией о якобы имевшем место увеличении Румынией стоимости импорта энергоносителей из РФ на 57%.

«Мы потребовали права на реплику и обновления сообщения информационным агентством. Румыния не импортировала нефть из РФ с 5 декабря 2022 года и нефтепродукты с 5 февраля 2023 года», - указал министр.

По его словам, страна и в будущем не будет закупать ресурсы из РФ и полностью уважает все санкции, принятые на уровне Евросоюза.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что государства ЕС готовы полностью отказаться от российских нефти и газа, против этого выступают лишь Венгрия и Словакия, на которых оказывают «дружное давление».

