В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в городе Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание зафиксировали в квартире в пятиэтажке. Из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек.

«Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов», - подчеркнули в МЧС.

На месте ЧП работают 41 человек и 11 единиц техники.

Ранее в промышленной зоне Екатеринбурга загорелся мебельный склад площадью около 900 квадратных метров.

