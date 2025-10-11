В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»
11 октября 202501:57
Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в городе Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание зафиксировали в квартире в пятиэтажке. Из дома самостоятельно эвакуировались 200 человек.
«Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов», - подчеркнули в МЧС.
На месте ЧП работают 41 человек и 11 единиц техники.
Ранее в промышленной зоне Екатеринбурга загорелся мебельный склад площадью около 900 квадратных метров.
