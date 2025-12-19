Военэксперт Алехин заявил об успешном отражении контратак ВСУ в районе Купянска
Вооружённые силы РФ успешно отражают контратаки украинской армии в районе Купянска Харьковской области. Об этом сайту aif.ru заявил военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алехин.
По его словам, российские военные вовремя подтянули дополнительные силы и средства, что позволяет им уничтожать противника на данном направлении.
«Это дроноводы, подразделения морской пехоты и десанта, которые заточены чисто на штурмовые действия. При поддержке бронетехники идут бои», – заключил он.
Ранее Алехин заявил, что в окрестностях Купянска в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наёмники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
