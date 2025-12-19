По его словам, российские военные вовремя подтянули дополнительные силы и средства, что позволяет им уничтожать противника на данном направлении.

«Это дроноводы, подразделения морской пехоты и десанта, которые заточены чисто на штурмовые действия. При поддержке бронетехники идут бои», – заключил он.

Ранее Алехин заявил, что в окрестностях Купянска в составе штурмовых групп ВСУ действуют иностранные наёмники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

