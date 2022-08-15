Владимир Путин выступил за тесное международное сотрудничество в оборонной сфере.
Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Открывая международный форум «Армия-2022», глава государства подчеркнул важную роль международного сотрудничества в условиях формирования многополярного мира.
Президент заявил о заинтересованности России в развитии кооперационных связей для создания новых образцов вооружения и техники, а также в проведении совместных учениях с другими странами. Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военных специалистов и намерена развивать эту линию сотрудничества, добавил Путин.
Российский лидер напомнил, что богатый опыт успешного технологического сотрудничества у нашей страны имеется в рамках ОДКБ и ШОС. При этом, по его словам, почти все виды российского вооружения не раз применялись в реальных боевых действиях.
«Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность», - сказал верховный главнокомандующий.
Путин также подчеркнул, что Россия ценит, что у нее много союзников и единомышленников на разных континентах. «Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном», а выбирают суверенный, самостоятельный путь развития. Президент уверен в том, что главы этих стран намерены коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» и Армейские международные игры открылись сегодня на полигоне «Патриот» в подмосковной Кубинке. Образцы своей продукции на форум привезли около полутора тысяч предприятий и организаций. О своём участии в мероприятии заявили военные делегации из 72 государств.
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