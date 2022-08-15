Владимир Путин выступил за тесное международное сотрудничество в оборонной сфере.

Российский лидер напомнил, что богатый опыт успешного технологического сотрудничества у нашей страны имеется в рамках ОДКБ и ШОС. При этом, по его словам, почти все виды российского вооружения не раз применялись в реальных боевых действиях.

«Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность», - сказал верховный главнокомандующий.