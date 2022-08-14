Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году

Новейшая разработка российских оружейников - пистолет-пулемет ППК-20 - поступит на вооружение Вооруженных сил РФ в этом году, рассказал президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

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Разработчики называют новинку лучшим в мире пистолетом.

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — заявил Лушников.

Также ВС РФ на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД) получит новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), отмечает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин планирует участвовать в церемонии открытия международного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр.

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ФОТО: @forumarmy / Instagram
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