Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году

Разработчики называют новинку лучшим в мире пистолетом.

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет», — заявил Лушников.

Также ВС РФ на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД) получит новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), отмечает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин планирует участвовать в церемонии открытия международного форума «Армия-2022» и Армейских международных игр.

