Военные делегации 72 стран примут участие в форуме «Армия-2022»
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов заявил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» образцы своей продукции планируют представить около полутора тысяч предприятий и организаций, сообщает ТАСС.
В ходе брифинга для иностранных военных атташе он отметил, что своё участие в мероприятии подтвердили военные делегации из 72 государств.
«Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы... для наших зарубежных партнеров пройдёт динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники», - добавил Попов.
Ранее начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук заявил, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий, сообщает RT.
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