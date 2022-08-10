Военные делегации 72 стран примут участие в форуме «Армия-2022»

В ходе брифинга для иностранных военных атташе он отметил, что своё участие в мероприятии подтвердили военные делегации из 72 государств.

«Помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы... для наших зарубежных партнеров пройдёт динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники», - добавил Попов.

Ранее начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук заявил, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2022» будет состоять более чем из 320 мероприятий, сообщает RT.

