В России запустили серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия»

«Новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — сообщает концерн.

Новейшее 120-миллиметровое орудие «Флокс» — комбинированный полуавтоматический миномет, способный вести стрельбу всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. «Магнолия» также оснащена 120-миллиметровым орудием и сочетает в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.

Кроме того, УВЗ начал изготовление опытно-промышленной партии 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мальва», пишет Ura.ru. Испытания орудия планируется завершить до конца года.

На минувшей неделе «Уралвагонзавод» посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК Свердловской области в рамках рабочего визита в регион, напоминает РИА ФАН.

