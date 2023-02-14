Владимир Путин присвоил наименование гвардейского 228-му мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому краснознаменному полку было присвоено почётное наименование «гвардейский», сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, почётное наименование полку было присвоено за проявленные личным составом в боевых условиях «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

Ранее Путин присвоил почётное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде, отметив массовый героизм и отвагу личного состава, сообщает НСН.

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ФОТО: Kremlin.ru
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