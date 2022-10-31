Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что почетное наименование было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Ранее Путин присвоил звание Героя России командиру российских морпехов с позывным Струна, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УказыВооруженные Силы РФВладимир Путин
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