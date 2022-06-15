Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк был награждён орденом Жукова, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что танкисты получили награду «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому 24-й отдельной бригаде специального назначения было присвоено почётное наименование «гвардейская».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТанкиВладимир ПутинНаградаВооруженные Силы РФ
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