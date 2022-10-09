ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица

«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, также нанесены удары по четырем складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также российские военные разгромили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США.

По данным Минобороны, военнослужащие РФ отбили атаку ВСУ в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области. В результате атаки было уничтожено 90 боевиков и боевая техника.

Ранее Вооруженные силы Украины не смогли развить наступление на Херсонском направлении. Об этом написал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.

