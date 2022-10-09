Атака ВСУ на херсонском фронте захлебнулась
Вооруженные силы Украины не смогли развить наступление на Херсонском направлении. Об этом написал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — отметил Стремоусов.
В пятницу, 7 октября, Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала» рассказал, что большое количество техники и живой силы украинских военных уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона.
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