Атака ВСУ на херсонском фронте захлебнулась

Вооруженные силы Украины не смогли развить наступление на Херсонском направлении. Об этом написал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.

ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — отметил Стремоусов.

В пятницу, 7 октября, Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала» рассказал, что большое количество техники и живой силы украинских военных уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры