Атака ВСУ на херсонском фронте захлебнулась

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — отметил Стремоусов.

В пятницу, 7 октября, Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала» рассказал, что большое количество техники и живой силы украинских военных уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона.