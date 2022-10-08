В Херсонской области предотвратили теракт

В городе Скадовске в Херсонской области спецслужбы предотвратили теракт, сообщил представитель экстренных служб региона.

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Уточняется, что силовики обнаружили около административного здания кустарное взрывное устройство с поражающими элементами.

«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Следователи и оперативники работают на месте происшествия.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ПроисшествиеРоссияТерактХерсон
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