В Херсонской области предотвратили теракт

Уточняется, что силовики обнаружили около административного здания кустарное взрывное устройство с поражающими элементами.

«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Следователи и оперативники работают на месте происшествия.

