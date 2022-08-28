ВКС России разбили часть бригады ВСУ в Славянске

ВКС России высокоточными ударами уничтожили пункты временной дислокации бригады ВСУ в Славянске. Ликвидировано около 150 националистов, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 28 августа.

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«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов», - отметил Конашенков.

Он также заявил, что уничтожено 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Ранее в районе Славянска российскими военными были уничтожены более 30 националистов, сообщили в Минобороны РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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