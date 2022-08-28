ВКС России разбили часть бригады ВСУ в Славянске
ВКС России высокоточными ударами уничтожили пункты временной дислокации бригады ВСУ в Славянске. Ликвидировано около 150 националистов, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 28 августа.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов», - отметил Конашенков.
Он также заявил, что уничтожено 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Ранее в районе Славянска российскими военными были уничтожены более 30 националистов, сообщили в Минобороны РФ.
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