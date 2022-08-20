Шойгу: Киев официально признал себя наследником украинских националистов

«Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дел кровавых украинских националистов. Верховная Рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость», - цитирует Шойгу Телеканал «Звезда».

Первый Международный антифашистский конгресс открылся в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Форум, в котором участвуют историки, военные, религиозные и деятели культуры, ветераны направлен на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

*ОУН, УПА - организации запрещены на территории России

