Шойгу: Киев официально признал себя наследником украинских националистов

Власти Украины официально объявили себя наследниками украинских националистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии первого Международного антифашистского конгресса.

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«Особый разговор - о неонацизме на Украине. Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дел кровавых украинских националистов. Верховная Рада провозгласила боевиков ОУН-УПА* бойцами за национальную независимость», - цитирует Шойгу Телеканал «Звезда».

Первый Международный антифашистский конгресс открылся в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Форум, в котором участвуют историки, военные, религиозные и деятели культуры, ветераны направлен на противодействие фальсификации истории и героизации нацизма.

*ОУН, УПА - организации запрещены на территории России

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