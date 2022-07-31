ВКС РФ уничтожили место дислокации нацформирования «Кракен»
Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен». Он размещался на территории механического техникума имени Морозова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 июля.
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники», — рассказал представитель военного ведомства.
Ранее, в субботу, в Минобороны рассказали, как российские вооруженные силы уничтожили более высокоточными ракетами «Искандер» 30 участников националистического батальона «Кракен» в районе города Богодухова Харьковской области.
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