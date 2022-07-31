ВКС РФ уничтожили место дислокации нацформирования «Кракен»

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники», — рассказал представитель военного ведомства.

Ранее, в субботу, в Минобороны рассказали, как российские вооруженные силы уничтожили более высокоточными ракетами «Искандер» 30 участников националистического батальона «Кракен» в районе города Богодухова Харьковской области.

