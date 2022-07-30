Российские войска уничтожили украинский элитный батальон

Газпром объявил о прекращении поставок газа в Латвию

Из-за паводка в Чите подтоплены 1049 участков, 559 жилых и дачных домов

СМИ: сильные ливни в американском штате Кентукки привели к наводнению и гибели 25 человек, еще 250 числятся пропавшими без вести

В новом учебном году в российских школах введут классные часы «Разговоры о важном», которые будут посвящены ценностям российского общества