Российские войска уничтожили украинский элитный батальон
Российские военные ракетным ударом уничтожили элитный батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 30 июля.
Уточняется, что погибли более 140 националистов. Они погибли от прямого попадания по воинскому эшелону на станции Красноармейск в ДНР, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сообщается, что около 250 боевиков ранены. Перевозившаяся военная техника выведена из строя.
Ранее в субботу Минобороны обнародовало списки погибших и раненных в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке. По уточненным данным, погибли 50 украинцев.
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