Минобороны: Ликвидированы более 30 боевиков нацбата «Кракен» под Харьковом
Российские вооруженные силы уничтожили более 30 участников националистического батальона «Кракен» в Харьковской области, сообщает Минобороны страны.
«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — отмечается в официальном заявлении.
Также в ведомстве рассказали, что ракетным ударом уничтожено десять единиц военной техники.
Ранее военные РФ ракетным ударом уничтожили элитный батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 30 июля.
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