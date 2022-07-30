Минобороны: Ликвидированы более 30 боевиков нацбата «Кракен» под Харьковом

Российские вооруженные силы уничтожили более 30 участников националистического батальона «Кракен» в Харьковской области, сообщает Минобороны страны.

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«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — отмечается в официальном заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что ракетным ударом уничтожено десять единиц военной техники.

Ранее военные РФ ракетным ударом уничтожили элитный батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 30 июля.

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ФОТО: РИА Новости
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