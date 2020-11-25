«Мы все умрем». России предрекли поражение в Третьей мировой войне

«Она уже состоялась, только она была холодная. Война закончилась распадом Советского Союза. Мы ее проиграли, надо смотреть правде в глаза», - сказал он.



В свою очередь, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что Третья мировая война идет прямо сейчас.



«Это Первая мировая биологическая война. США и Китай затеяли операцию с коронавирусом, и будут ее проводить, пока не устроят все свои дела. Еще 20 лет назад американские стратегисты осознали, что ядерное оружие - это тупик в эволюции военного дела. Пентагон разработал операцию «Геном», и создал коронавирус», - считает он.



Военный эксперт оценил, какие последствия принесет России реальная война.



«Мы все умрем. К Третьей мировой войне Россия абсолютно не готова ни в чем, нас спасает только наличие ядерного оружия. При нападении мы начнем потихоньку взрывать ядерные заряды сначала в воздухе, чтобы противник одумался и отступил. Посмотрите, турки нас побили в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и собираются побить в Донбассе», - считает Прохватилов.



Он также рассказал, как воспринимать активность кораблей ВМС США у берегов России.



«Демарш корабля «Джон Маккейн» - это щелчок по носу от американского глубинного государства, которое решило, что к власти должен придти Джо Байден вместо Трампа, которого Россия держит на крючке. Но мы же не проводим демаршей в их территориальных водах, не плюем им в лицо, а они просто насмехаются над нами», - посетовал военный эксперт.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН также раскритиковал поведение американцев. По его словам, хамство США вошло в моду, но обострение не перейдет в войну.

