Вещательные станции ВС РФ включают для ВСУ похоронный марш и крики детей

Звуковещательные станции российской армии в зоне проведения специальной военной операции включают для бойцов Вооружённых сил Украины траурный марш Фредерика Шопена. О таком методе психологического воздействия сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство приводит рассказ командира звуковещательной станции с позывным «Дед». По его словам, для украинских военных включают также разные звуки, в том числе тяжёлой гусеничной техники, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ, погибших.

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Трансляции длятся по пять часов и дольше. «Дед» пояснил, что таким образом станции пытаются подорвать морально-психологическое состояние украинских военных.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Траурный марш – третья часть сонаты для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 Фридерика Шопена. Произведение в целом было закончено в 1839 году. В качестве ритуальной музыки марш впервые прозвучал в 1849 году на похоронах самого композитора.

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Фото: telegram.org
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