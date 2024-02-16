Вещательные станции ВС РФ включают для ВСУ похоронный марш и крики детей

Трансляции длятся по пять часов и дольше. «Дед» пояснил, что таким образом станции пытаются подорвать морально-психологическое состояние украинских военных.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Траурный марш – третья часть сонаты для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 Фридерика Шопена. Произведение в целом было закончено в 1839 году. В качестве ритуальной музыки марш впервые прозвучал в 1849 году на похоронах самого композитора.

