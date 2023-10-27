Спецназ «Сибирь» уничтожил группу ВСУ под Клещеевкой

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск уничтожили группу украинских военных под Клещеевкой на артемовском направлении. Об этом рассказал боец с позывным «Чалый» в беседе с РИА Новости.

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По его словам, спецназ сработал по блиндажу противника.

«При помощи 80-го (миномет калибра 82 мм – НСН) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 мм – НСН) разбомбили этот блиндаж», — рассказал военный.

Как отметил «Чалый», расчеты работали под плотным артиллерийским огнем ВСУ. Противник применял кассетные боеприпасы и минометы, отмечает телеканал «360».

Ранее стало известно, что российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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