Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для помощи Украине

«Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам», — отмечается в материале.

Коллективный Запад верит, что поставки США помогут Киеву одержать верх над РФ.

Как напоминает Politico, Конгресс уже утвердил военную и гуманитарную помощь Украине на общую сумму почти в $14 млрд.

Ранее в Сенате США предложили передать украинской стороне конфискованные активы России: таким образом Вашингтон окажет Киеву дополнительную поддержку, напоминает Ura.ru.

