Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для помощи Украине
Сенат США единогласно проголосовал за возрождение программы ленд-лиза для оперативной отправки продовольствия и вооружения на Украину. Об этом пишет Politico.
«Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам», — отмечается в материале.
Коллективный Запад верит, что поставки США помогут Киеву одержать верх над РФ.
Как напоминает Politico, Конгресс уже утвердил военную и гуманитарную помощь Украине на общую сумму почти в $14 млрд.
Ранее в Сенате США предложили передать украинской стороне конфискованные активы России: таким образом Вашингтон окажет Киеву дополнительную поддержку, напоминает Ura.ru.
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