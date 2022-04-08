На Украину доставили систему ПВО С-300 из Словакии
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подтвердил информацию в СМИ о передаче Украине системы ПВО С-300. Об этом сообщает издание Noviny.
По данным портала система была «тайком доставлена из Словакии на Украину»
Хегер отметил, что передача С-300 была осуществлена на основе просьбы Киева о помощи при самообороне «в смысле статьи 51 Хартии ООН».
«В качестве дара передали Украине С-300», — заключил он.
Ранее «Общественная телекомпания Чехии» со ссылкой на народного депутата страны Ондржея Бенешика сообщила, что в рамках помощи НАТО украинские военные получат танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1.
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