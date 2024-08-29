В ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил в Telegram о напряженной обстановке на купянском направлении.

Генштаб ВСУ: На купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация

«На купянском направлении... ситуация напряженная», — следует из заявления.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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