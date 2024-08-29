В ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка
29 августа 202404:01
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил в Telegram о напряженной обстановке на купянском направлении.
«На купянском направлении... ситуация напряженная», — следует из заявления.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка
- Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада
- В России появится новый формат депортации мигрантов
- Адвокат Дурова заявил, что обвинения против него являются абсурдными
- СМИ: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
- СМИ: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
- Франция расследует дело против Telegram с февраля
- В США не выяснили точного мотива покушения на Трампа
- Дурова освободили из-под стражи в Париже
- Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru