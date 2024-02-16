В Генштабе ВСУ заявили о маневре украинских частей в районе Авдеевки
О начале военного маневра в районе Авдеевки, в котором задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил украинский Генштаб в сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В чём именно заключается этот маневр не раскрывается.
По словам командующего оперативно-стратегической группировкой «Таврия» ВСУ Александра Тарнавского, украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции с учетом всех сценариев.
Ранее стало известно, что украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru