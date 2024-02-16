В Генштабе ВСУ заявили о маневре украинских частей в районе Авдеевки

О начале военного маневра в районе Авдеевки, в котором задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил украинский Генштаб в сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Окружить и ликвидировать!»: Генерал Соболев заявил, что ВСУ сдадут Авдеевку за неделю

В чём именно заключается этот маневр не раскрывается.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой «Таврия» ВСУ Александра Тарнавского, украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции с учетом всех сценариев.

Ранее стало известно, что украинские войска начали частичный отход в районе Авдеевки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:РоссияДНРУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры