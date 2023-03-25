В ВСУ испугались разрушительного эффекта российских ТОС «Солнцепек»

«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — рассказал один из офицеров газете «Страна.ua».

В публикации также говорится о том, что из-за превосходства артиллерии Вооруженных сил РФ украинские части под Артемовском (Бахмутом) отрезало от большей части дорог, ведущих в город.

Ранее российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.

