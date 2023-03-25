В ВСУ испугались разрушительного эффекта российских ТОС «Солнцепек»
На Украине военные раскрыли опасения из-за разрушительного действия тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». По их словам, российские ТОСы практически не оставляют шансов укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — рассказал один из офицеров газете «Страна.ua».
В публикации также говорится о том, что из-за превосходства артиллерии Вооруженных сил РФ украинские части под Артемовском (Бахмутом) отрезало от большей части дорог, ведущих в город.
Ранее российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.
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