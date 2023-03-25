В ВСУ испугались разрушительного эффекта российских ТОС «Солнцепек»

На Украине военные раскрыли опасения из-за разрушительного действия тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». По их словам, российские ТОСы практически не оставляют шансов укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Яркая игра»? Эксперты в России назвали направления контрнаступления ВСУ и предупредили о вбросах

«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — рассказал один из офицеров газете «Страна.ua».

В публикации также говорится о том, что из-за превосходства артиллерии Вооруженных сил РФ украинские части под Артемовском (Бахмутом) отрезало от большей части дорог, ведущих в город.

Ранее российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВооруженные Силы РФВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры