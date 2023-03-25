СМИ: Артиллерия РФ ударила по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.

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«Потери противника составили пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых», — сообщает агентство со ссылкой на источник.

По его данным, российская сторона ударила по противнику в ночь на субботу.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина стягивает артиллерию на донецкое направление, в ближайшие к Артемовску населенные пункты, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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