СМИ: Артиллерия РФ ударила по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Российская артиллерия нанесла удар по стоянке автомобильной техники ВСУ около поселка Новорайск в Херсонской области, передает РИА Новости.
«Потери противника составили пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых», — сообщает агентство со ссылкой на источник.
По его данным, российская сторона ударила по противнику в ночь на субботу.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина стягивает артиллерию на донецкое направление, в ближайшие к Артемовску населенные пункты, передает РИА Новости.
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