В Верховной раде предложили призывать на военную службу инвалидов

На рассмотрение в Верховную раду внесли законопроект, разрешающий призыв инвалидов на военную службу, сообщает пресс-служба украинского парламента.

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В документе подчёркивается, что люди с инвалидностью могут быть призваны «только с их согласия».

«Люди с инвалидностью... могут быть призваны с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают», — отмечается в законопроекте.

Военное положение на территории Украины было введено 24 февраля, после чего несколько раз продлевалось. В последний раз президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране ещё на 90 суток начиная с 25 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаВерховная РадаПризывИнвалиды
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