Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить военное положение в стране начиная с 25 мая, сообщает РИА Новости.

Военное положение на Украине продлили до 25 мая

Согласно законопроекту, внесённому в Верховную Раду, военное положение и всеобщую мобилизацию украинский лидер предлагает продлить ещё на 90 суток.

Военное положение на территории Украины было введено 24 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине вводить в России особое положение и режим ЧС не планируется, передаёт ОТР.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:МобилизацияУкраинаВладимир Зеленский
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