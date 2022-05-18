Зеленский предложил продлить военное положение на Украине на три месяца

Согласно законопроекту, внесённому в Верховную Раду, военное положение и всеобщую мобилизацию украинский лидер предлагает продлить ещё на 90 суток.

Военное положение на территории Украины было введено 24 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине вводить в России особое положение и режим ЧС не планируется, передаёт ОТР.