В украинскую бригаду терробороны в Харькове включили зэков
Из-за потерь в численности и дезертирства бригаду территориальной обороны в Харькове доукомплектовывают заключенными. Об этом сообщает Минобороны России.
«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — сообщает ведомство.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка» заявил, что Украина выпускает заключенных, думая, будто они станут в ряды националистов и будут бороться с завоеваниями, которые будут у ДНР и ЛНР. Уголовные элементы – это проблема и для Украины, и для России, по мнению ветерана «Альфы».
«На Украине не понимают, что этим уголовникам идеология по барабану – им надо мародерствовать, убивать, добывать свои бандитские деньги. Вот проблема какая. Как бы они с этими уголовниками ни обострили ситуацию. Тогда население само побежит к нам, потому что уголовники его достанет. Так что для России даже с перспективой переговоров, а также для спецслужб ЛНР и ДНР вооруженные неонацисты и украинские уголовники - основная проблема», -подчеркнул эксперт.
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