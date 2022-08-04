В украинском Генштабе заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки

Как отметил Громов, из-за активизации российских войск на этом направлении украинским военных пришлось покинуть шахту «Бутовка» и перейти к обороне к югу от Авдеевки.

Представитель украинского Генштаба указал, что Вооруженные силы РФ массированно применили авиацию и артиллерию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения трех бригад ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки.

