В украинском Генштабе заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки
Украинские войска отступили с занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска), заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как отметил Громов, из-за активизации российских войск на этом направлении украинским военных пришлось покинуть шахту «Бутовка» и перейти к обороне к югу от Авдеевки.
Представитель украинского Генштаба указал, что Вооруженные силы РФ массированно применили авиацию и артиллерию.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения трех бригад ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки.
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