Минобороны: Три бригады ВСУ оставили свои позиции из-за потерь
Три бригады украинской армии оставили свои позиции в Донецкой народной республике из-за больших потерь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции», — подчеркнул представитель военного ведомства.
Ранее в Минобороны заявили о бегстве военных с позиций и дезертирстве в рядах ВСУ из-за больших безвозвратных потерь, напоминают «Невские новости». Так, свои позиции оставили 93-я механизированная бригада на Харьковском направлении и 128-я горно-штурмовая бригада на Запорожском направлении, пишет RT.
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